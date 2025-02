Ferramentas de autoria de ajuda (HAT) - Aplicativos mais populares - Tadjiquistão

Document360

Document360 é uma plataforma de base de conhecimento alimentada por IA projetada para criar bases de conhecimento – públicas e privadas – SOPs, manuais do usuário, documentação e muito mais. Com sua interface intuitiva e recursos robustos, o Document360 centraliza o conhecimento, agiliza a colaboração e fornece documentação excepcional. Distinguido por suas funcionalidades exclusivas, possui certificação SOC 2 Tipo 2, oferece hospedagem privada e permite integração perfeita com terceiros. Aqui está o que o Document360 oferece em termos de funcionalidade: * Pergunte ao Eddy: para obter respostas rápidas, os usuários podem fazer qualquer pergunta ao Eddy e o Eddy traz para você a resposta mais precisa do artigo relevante. Economizando tempo pesquisando o artigo inteiro. Eddy simplifica a elaboração de seus artigos de ajuda gerando perguntas frequentes relevantes a partir dos artigos. Isso economiza tempo para sua equipe e proporciona uma experiência mais tranquila e intuitiva para seus clientes. * Painel: O hub centralizado apresenta um painel visualmente atraente e com design intuitivo, fornecendo uma visão geral abrangente de informações cruciais. É o centro nevrálgico para uma experiência mais integrada e esclarecedora. * Editor de blocos intuitivo: o novo editor de blocos agiliza o processo de criação de conteúdo. Com a adição de um recurso de comentários embutidos, a colaboração se torna em tempo real e sem esforço, promovendo um processo de edição e revisão mais dinâmico. * Hub centralizado de personalização: capacitando os usuários com controle sem precedentes, o hub de personalização permite o ajuste fino da estética da documentação. As equipes podem personalizar facilmente layouts, esquemas de cores, fontes e elementos de marca para alinhar perfeitamente a documentação com a identidade de sua marca. * Análise avançada: o recurso de análise oferece insights em tempo real sobre o comportamento do usuário, eficácia do conteúdo e padrões de engajamento. Transforma dados brutos em informações significativas, facilitando a tomada de decisões baseada em dados. Além disso, agora você pode controlar a confirmação do leitor com confirmações de leitura. * Integrações com sincronização instantânea: a sincronização instantânea garante um fluxo de dados contínuo e em tempo real entre o Document360 e várias ferramentas e serviços de terceiros. Agora, o Document360 se integra perfeitamente ao Zendesk Federated Search e ao GitHub, melhorando a colaboração e a eficiência do fluxo de trabalho. * AI Writer: Uma ferramenta alimentada por IA que auxilia na geração de conteúdo de alta qualidade, garantindo consistência e reduzindo o tempo necessário para produzir documentação. * Gerador de glossário comercial AI: gera automaticamente um glossário comercial abrangente, ajudando os usuários a manter uma terminologia consistente em sua documentação. * Editor de texto Markdown: um editor Markdown simples permite aos usuários estilizar documentos de texto usando técnicas típicas de formatação, incluindo títulos, ênfase, listas, imagens e links, facilitando a compreensão do básico para não desenvolvedores. * Gerenciador de categorias: crie uma hierarquia bem estruturada de todo o conteúdo da sua base de conhecimento, até 6 subcategorias, facilitando a localização e a digestão das informações pelos usuários. * Funções e permissões: o Document360 permite restringir quem pode acessar o que para manter sua base de conhecimento segura. Você pode adicionar membros da equipe autenticados para contribuir com projetos específicos. * Localização: Entenda seu público global; você pode traduzir artigos, trechos, variáveis ​​e glossário para mais de 50 idiomas. * Hospedagem Privada: Obtenha acesso a ambientes totalmente isolados para maior poder e controle sobre seu ambiente de hospedagem para o melhor desempenho. * Controle de versão: os recursos de reversão e controle de versão permitem que você veja o histórico de alterações de cada parte da sua base de conhecimento. * Backup e restauração: o Document360 faz backup automático de seus projetos diariamente. No entanto, você pode fazer backup manualmente do seu projeto a qualquer momento. Você pode restaurar todo o projeto ou parte da sua base de conhecimento para um estado anterior a partir do backup disponível. * Documentação API: Os usuários podem importar suas especificações OpenAPI e ter a documentação gerada automaticamente. A Document360 é líder de mercado em inovação na categoria de base de conhecimento de IA generativa, atendendo vários setores em mais de 30 países na construção de suas bases de conhecimento. Nossos clientes incluem VMware, McDonald's, Daikin, Virgin Red, NHS e muito mais.