Ferramentas de mapa de calor - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

WEVO é uma plataforma de pesquisa UX que revela insights com muito menos esforço do que as ferramentas típicas. As equipes de pesquisa, produto e marketing obtêm insights, pontuações e benchmarks quantitativos e qualitativos sintetizados com menos de 30 minutos de esforço. Usando seu público-alvo, WEVO é a única ferramenta que identifica obstáculos de conversão e fornece recomendações para aumentar a conversão pré-live do site. O feedback estatisticamente significativo da WEVO diminui o risco de sua tomada de decisão, proporcionando confiança para construir experiências valiosas para o cliente. Crie as experiências certas para o cliente com mais rapidez e com feedback do usuário mais preciso.