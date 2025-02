Ferramentas de mapa de calor - Aplicativos mais populares - Tailândia

Plerdy

plerdy.com

Plerdy CRO, SEO e ferramentas de teste A/B - Um conjunto abrangente para aumentar a conversão, aprimorar a experiência do usuário e otimizar o desempenho da sua loja online. 🚀 Ferramenta de teste A/B Apresentando a ferramenta gratuita de teste A/B da Plerdy - meticulosamente projetada para comércio eletrônico e negócios online com o objetivo de ampliar a experiência do usuário e as conversões. Configure, execute e analise facilmente testes A/B para tomar decisões baseadas em dados. Testemunhe resultados em tempo real e obtenha insights acionáveis ​​para otimizar seu site. 🌟 Casos de uso - https://www.youtube.com/watch?v=GOVE_CptbpM&list=PLc0hsqim_6rWTZ39SPcHPlHejFnXvMs0U&index=4 Liberte todo o potencial do seu site com Plerdy. Desde a análise da origem do tráfego, rastreamento da profundidade da rolagem até a identificação dos elementos mais interativos em seu site e problemas de usabilidade - o Plerdy é a sua solução completa. 🔥 Mapas de calor Capacite sua estratégia com os mapas de calor dinâmicos do Plerdy. Capture comportamentos do usuário em tempo real, incluindo profundidade de rolagem, passagem do cursor, seleção de texto e muito mais. Divida os dados por fontes de tráfego ou dispositivos e tome decisões informadas para melhorar a usabilidade e o envolvimento. 💬 Formulários pop-up e NPS Aproveite os versáteis formulários pop-up do Plerdy para capturar feedback, informar clientes ou coletar leads. Com mais de 25 opções de personalização, adapte suas mensagens a segmentos de público específicos e otimize o engajamento. 🔍 SEO ​​Checker Aumente seu SEO com impacto zero no carregamento do site. O SEO Checker da Plerdy fornece análises automatizadas diárias, relatórios detalhados e insights baseados no algoritmo de índice móvel do Google para melhorar a visibilidade e o desempenho do seu site. 🎥 Replay de sessão Mergulhe profundamente nos padrões de navegação do usuário com o replay de sessão do Plerdy. Segmente gravações por canais de tráfego ou dispositivos, marque vídeos e descubra insights ocultos para otimizar a jornada do usuário. 📊 Taxa de conversão e eventos Nunca perca um evento com o rastreamento automatizado do Plerdy. Crie funis de conversão, analise os pontos de desistência dos usuários e otimize a jornada para aumentar as conversões. 💼 Desempenho de vendas (rastreamento de comércio eletrônico) Aprimore sua estratégia de comércio eletrônico com os insights de desempenho de vendas do Plerdy. Analise as interações dos produtos, descubra itens sem desempenho e adapte suas ofertas para maximizar as vendas e a lucratividade. 🛠 Personalização e Integração O Plerdy é facilmente personalizável e integra-se perfeitamente ao seu ecossistema existente, garantindo um processo de otimização tranquilo e eficiente. Embarque em uma jornada de otimizações contínuas e desempenho elevado com o Plerdy. Seu caminho para conversões aprimoradas, experiência do usuário e SEO está a apenas um clique de distância. Explore, experimente e supere! ✨