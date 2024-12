Mais populares Adicionados recentemente Software de treinamento para prevenção de assédio - Aplicativos mais populares - Moçambique

O software de treinamento em prevenção de assédio permite que as organizações forneçam educação sobre conformidade e prevenção aos funcionários em estados obrigatórios e não obrigatórios. A realização de treinamento on-line oferece um método escalonável e econômico para cumprir os requisitos da legislação estadual. Atualmente, estados como Califórnia, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine e Nova York obrigam as empresas a fornecer treinamento em prevenção de assédio e discriminação. Mesmo em estados não obrigatórios, a formação de funcionários pode reduzir proativamente os riscos e mitigar potenciais danos punitivos em litígios de assédio. A maioria dos softwares de treinamento em prevenção de assédio pode ser implantada em plataformas de aprendizagem fornecidas pelo fornecedor ou integrada a sistemas de gerenciamento de aprendizagem (LMS) de terceiros usando o protocolo SCORM. Essa flexibilidade permite que gerentes de treinamento e departamentos de RH integrem perfeitamente soluções de prevenção de assédio com software LMS corporativo para implantação, rastreamento, geração de relatórios e manutenção de registros do progresso dos funcionários por vários anos, conforme exigido por alguns estados. Certos fornecedores também oferecem essas soluções junto com software de conformidade de RH para agilizar ainda mais os esforços de conformidade organizacional.