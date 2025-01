Software de notas manuscritas - Aplicativos mais populares - Guam

IgnitePOST

ignitepost.com

IgnitePOST é um serviço de correio manuscrito que permite às empresas desenvolver relacionamentos mais profundos com clientes e clientes potenciais. Fazemos isso combinando software e robótica para enviar cartas reais de caneta e tinta com caligrafia variável indistinguível da caligrafia humana. O resultado é um canal de marketing muito mais eficaz, com verdadeira responsabilidade de ROI. Na verdade, você pode pensar no IgnitePOST como “Mailchimp para notas manuscritas robóticas e personalizadas”. Com uma comunicação mais autêntica, nossos clientes obtêm uma taxa de resposta inédita que é 30 vezes melhor que o e-mail e 10 vezes melhor que a mala direta. Além disso, o IgnitePOST oferece ferramentas fáceis para criar, enviar e rastrear campanhas. Essas ferramentas podem ser incorporadas aos seus sistemas de marketing ou CRM existentes, graças à infinidade de métodos de integração que oferecemos, desde Shopify e Klaviyo até white-labeling e Zapier. Os relacionamentos são essenciais para vendas e marketing, especialmente em um mundo saturado de anúncios digitais e e-mails. IgnitePOST ajuda você a criar conexões autênticas e significativas que são a chave para mais vendas e clientes mais felizes. Oferecemos integrações nativas para facilitar a configuração e o envio de cartões manuscritos! Algumas das opções disponíveis incluem: - Integração com qualquer sistema CRM simplesmente acionando um e-mail: https://www.ignitepost.com/turn-emails-into-handauthorized-cards - Integrações da Shopify App Store: https://apps. shopify.com/ignitepost - Aplicativo Zapier: https://zapier.com/apps/ignitepost/integrations - API IgnitePOST: https://www.ignitepost.com/api-documentation