Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de mensagens para convidados - Aplicativos mais populares

O software de mensagens para hóspedes permite que os operadores e funcionários do hotel criem um canal de comunicação personalizado com hóspedes individuais para notificações, instruções e serviços. Essas ferramentas melhoram as experiências dos hóspedes e simplificam os fluxos de trabalho da equipe por meio de mensagens e respostas oportunas. Recepcionistas de hotéis e atendentes de concierge usam plataformas de mensagens para hóspedes junto com sistemas telefônicos tradicionais, garantindo que informações relevantes cheguem aos gerentes do hotel, ao serviço de limpeza e ao serviço de quarto, conforme necessário. Quando utilizadas de forma eficaz, essas ferramentas podem reduzir significativamente o volume de chamadas telefônicas, garantir o tratamento imediato das reclamações ou solicitações dos hóspedes e, em geral, melhorar o atendimento ao cliente. Normalmente, as plataformas de mensagens para convidados entregam mensagens via SMS, embora também possam utilizar e-mail ou aplicativos móveis. Algumas plataformas integram recursos de videoconferência ou software de chat ao vivo para facilitar uma comunicação mais interativa entre hóspedes e funcionários do hotel. Estas soluções podem fazer parte de sistemas abrangentes de gestão hoteleira ou podem ser integradas com sistemas existentes para uma experiência de utilizador perfeita. Em certos casos, os produtos de mensagens para hóspedes vinculam-se aos sistemas de reserva e pagamento do hotel, permitindo que os hóspedes modifiquem suas reservas sem visitar a recepção. Além disso, essas plataformas podem incorporar recursos de notificação proativa e ferramentas de gerenciamento de feedback para enviar atualizações oportunas e pesquisas de satisfação aos hóspedes.