Software de IA generativa - Aplicativos mais populares - Somália

VEED AI Video Generator

veed.io

VEED é a plataforma completa para empresas que desejam escalar a produção de vídeo. Clientes em mais de 200 países nas áreas de marketing, vendas, T&D e mídia social estão criando vídeos 30 vezes mais rápido do que nunca. VEED coloca o poder nas mãos da sua equipe para: * Grave conteúdo de qualidade * Edite vídeos com facilidade * Transcreva automaticamente Esqueça aprender software de edição desajeitado e caro ou depender de agências. VEED é o seu conjunto intuitivo de ferramentas de vídeo. Todos, desde CEO até estagiários, podem usá-lo para produzir vídeos profissionais, sem habilidades profissionais. VEED Enterprise permite que você: * Colabore com outros membros da equipe em tempo real * Acesse uma biblioteca com mais de 30.000 ativos de mídia de estoque * Use modelos personalizados para economizar tempo Ah, e o VEED tem um conjunto de ferramentas de IA para tornar a produção 10 vezes mais eficiente. VEED AI permite que você: * Transforme texto em vídeos com AI Avatars * Gere legendas precisas automaticamente * Remova fundos de vídeo e imagem instantaneamente * E mais VEED é o software que alimenta estratégias de vídeo de classe mundial para mais de 3 milhões de criadores. * VEED é uma plataforma de edição de vídeo que oferece recursos como legendas automáticas, detecção de conteúdo e diversas opções de design. * Os usuários mencionam frequentemente a facilidade de uso, a precisão do recurso de legenda e a variedade de opções de design que permitem edição criativa e vídeos de qualidade profissional. * Os revisores enfrentaram problemas como limitações de recursos com base no nível de associação, tempos de processamento lentos ocasionais e desejo de recursos mais avançados no plano básico.