Software de IA generativa - Aplicativos mais populares - Eslovênia

Professionalize It To Me

professionalizeitto.me

Professionalize It To Me é um aplicativo da web que ajuda os usuários a atualizar facilmente suas habilidades de comunicação. Ele permite aos usuários gerar mensagens profissionais, cartas introdutórias e fórmulas complexas do Excel com apenas alguns cliques. O serviço visa agilizar a comunicação e economizar tempo dos usuários. O serviço funciona fazendo com que os usuários insiram algumas informações básicas sobre a mensagem, carta ou fórmula que precisam ser geradas. Os usuários selecionam o tom, o idioma e a duração das mensagens. Para cartas de apresentação, os usuários fornecem informações sobre a função e a empresa. Para fórmulas do Excel, os usuários descrevem o que precisam que a fórmula calcule. Professionalize It To Me então usa IA avançada para gerar a comunicação profissional com base nas entradas do usuário. A IA foi projetada para produzir conteúdo em linguagem natural semelhante ao humano.