Centrical

centrical.com

A Centricalis uma plataforma de experiência de desempenho de funcionários movidos à IA que impulsiona as melhores experiências de clientes para as principais marcas do mundo através do sucesso e crescimento do agente da linha de frente. A plataforma fornece uma experiência unificada de funcionários com gerenciamento de desempenho em tempo real, microlearnamento adaptativo, treinamento movido a IA, gerenciamento da qualidade e VOE, através de uma solução gamificada para ajudar as organizações a melhorar a produtividade e as vendas, reduzir custos, reduzir o atrito e aumentar a satisfação do cliente . A Centical foi fundada em 2013 e atende clientes em 150 países em 40 idiomas diferentes. A Centrical possui escritórios em Nova York, Tel-Aviv e Londres e os clientes incluem empresas multinacionais líderes como Microsoft, Teleperformance, Synchrony Financial e muito mais.