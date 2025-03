Software de plataformas de comunicação para trabalhadores da linha de frente - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

goHappy

gohappyhub.com

Gohappy está revolucionando como os empregadores se comunicam e se envolvem com seus trabalhadores da linha de frente, fornecendo a eles a tecnologia mais inclusiva e simples de usar já criada. Em um mundo em que a comunicação contínua com os trabalhadores da linha de frente é essencial, Gohappy percebeu que soluções baseadas em aplicativos, agitação diária e mensagens nas placas de pinos simplesmente não funcionam. A chave para o sucesso da Gohappy está permitindo que os empregadores atinjam 100% de seus funcionários da linha de frente onde já estão - em suas mensagens de texto. Um feed automatizado do sistema de registro do empregador significa que seus funcionários ativos estão sempre a segundos de receber comunicação instantânea. Eles são capazes de alcançar todos os seus funcionários ou grupos específicos, com textos padrão ou incluir vídeo, imagens, links, pesquisas e muito mais - todos traduzíveis ao seu idioma de escolha. Fundada por Shawn Boyer, que também fundou o Snagajob - o maior mercado do país para trabalho por hora - e uma equipe que traz mais de 100 anos de experiência combinada de engajamento de funcionários da linha de frente, a missão da Gohappy é ajudar todos os trabalhadores da linha de frente a se sentirem mais valorizados e conectados para que possam atingir todo o seu potencial. Com recursos robustos de mensagens e coleta de feedback, a Gohappy está liderando o avanço do envolvimento dos trabalhadores da linha de frente e se esforça para ser a melhor empresa do mundo em ajudar os empregadores a maximizar esse engajamento.