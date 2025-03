Connecteam

connecteam.com

O ConnectEam é um aplicativo de gerenciamento de força de trabalho móvel com um conjunto robusto de ferramentas projetadas para ajudar as organizações com equipes sem mesa a melhorar a comunicação, reter funcionários e impulsionar a eficiência operacional. A ConnectEam permite que os gerentes coloquem seus processos de negócios no piloto automático e se concentrem no crescimento dos negócios, além de liberar os funcionários para serem mais produtivos, profissionais e satisfeitos. Economize tempo e aumente a produtividade com listas de verificação, formulários e relatórios personalizados para celular; Os turnos do cronograma e acompanham o horário de trabalho com o relógio de tempo do GPS; Simplifique a comunicação dos funcionários, aprimore as habilidades profissionais, gerencie tarefas diárias e muito mais, tudo em um aplicativo. Certifique-se de um login seguro e fácil para administradores do sistema com o Active Directory Single Sign-On (SSO).