Software de gerenciamento de frete - Aplicativos mais populares - Chade

A plataforma TMS da Shipwell é uma solução abrangente de gerenciamento de transporte que ajuda empresas de todos os tamanhos a otimizar suas operações de remessa, reduzir custos e melhorar a eficiência. Com o TMS da Shipwell, as empresas podem gerenciar todos os seus meios de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário, aéreo e marítimo, em uma única plataforma, proporcionando uma visão unificada de sua cadeia de suprimentos. A plataforma TMS da Shipwell oferece uma ampla gama de recursos, incluindo: Gerenciamento de transportadoras: gerencie e selecione facilmente transportadoras em uma rede abrangente de transportadoras com base em suas taxas, capacidade e níveis de serviço. Otimização de rotas: otimize as rotas de envio com base em vários critérios, como custo, tempo de trânsito e requisitos de entrega. Visibilidade da remessa: obtenha visibilidade em tempo real de suas remessas, desde a coleta até a entrega, e rastreie as remessas em todos os meios de transporte. Auditoria e pagamento de frete: Automatize o processo de auditoria e pagamento de faturas de frete, garantindo um faturamento preciso e reduzindo o risco de cobrança excessiva. Relatórios e análises: acesse relatórios e análises abrangentes para monitorar gastos com transporte, desempenho da transportadora e outras métricas importantes. A plataforma TMS da Shipwell também é altamente personalizável, permitindo que as empresas adaptem a plataforma às suas necessidades específicas e integrem-se aos seus sistemas existentes, como WMS e ERP. Com a plataforma TMS da Shipwell, as empresas podem: Melhorar a eficiência: Automatizar processos manuais, reduzir erros e otimizar rotas, resultando em operações de remessa mais rápidas e eficientes. Reduza custos: otimize a seleção de transportadoras, reduza erros de envio e automatize a auditoria e o pagamento de frete, resultando em custos de transporte reduzidos. Melhore a visibilidade: obtenha visibilidade em tempo real de todas as remessas, em todos os meios de transporte, proporcionando maior controle e transparência sobre a cadeia de abastecimento