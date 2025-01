Software de gerenciamento de frete - Aplicativos mais populares - Bahamas

cargo.one

cargo.one

cargo.one conecta despachantes com companhias aéreas e outros agentes de frete em uma plataforma, permitindo-lhes cotar remessas em minutos, em vez de horas, e conquistar mais negócios. Com cargo.one, os despachantes podem comparar instantaneamente taxas de frete aéreo de mais de 100 companhias aéreas, obter cobranças de origem ou destino de agentes confiáveis ​​em todo o mundo para qualquer Incoterm e criar facilmente cotações profissionais para seus clientes. Depois que uma remessa é conquistada, os usuários do cargo.one podem simplesmente reservá-la com apenas um clique, garantindo imediatamente capacidade e tarifas. Nosso conjunto de produtos também inclui uma vitrine digital, que permite que os despachantes disponibilizem suas taxas de venda para seus parceiros e conquistem novos negócios, análises prontas para uso para entender por que as cotações são ganhas ou perdidas, métodos de integração TMS para agilizar as operações, e soluções personalizadas para despachantes empresariais acelerarem sua transformação digital. Mais de 20.000 despachantes, incluindo 19 entre os 20 maiores do mundo e milhares de pequenas e médias empresas, escolhem cargo.one para cotar e reservar sua carga aérea. A facilidade de uso da plataforma, os dados de taxas confiáveis ​​e o atendimento ao cliente de classe mundial conquistaram ampla confiança e vários prêmios ao longo dos anos. Estes incluem o prêmio 'Fornecedor Internacional de Sistemas de TI do Ano' 2023, 'Plataforma de Reserva de Carga do Ano' no Payload Asia Awards 2023 e 'Tecnologia da Informação para a indústria de carga aérea' no World Air Cargo Awards 2022 e 2021. cargo.one é onde as remessas são ganhas. Comece gratuitamente hoje.