Sistemas de gerenciamento freelancer - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

Maestro

maestrocr.com

MaestroCR é uma ferramenta de gerenciamento de projetos que simplifica o processo para todas as partes envolvidas. Ele permite que proprietários de projetos, fornecedores de soluções (desenvolvedores de software, redatores, designers etc.), partes interessadas e colaboradores acompanhem o progresso do projeto em uma plataforma comum. O que distingue o MaestroCR de outras ferramentas de gerenciamento de projetos é que ele permite controlar todas as etapas do projeto, desde a estimativa até a entrega. O MaestroCR distribui o projeto em proposta, estimativa, esforço, entrega, aprovação e fatura. Em cada uma dessas etapas, o proprietário do projeto e o fornecedor da solução devem concordar com as expectativas. Assim, evitam-se falhas de comunicação devido a e-mails, chamadas ou mensagens perdidas e garante-se uma comunicação transparente. A execução de vários projetos pode levar a prazos despercebidos, mensagens perdidas ou solicitações ignoradas. O MaestroCR foi criado para ajudá-lo a superar esses desafios. No seu painel você pode visualizar as tarefas de cada projeto e seu status. Enquanto os marcos do projeto são comemorados, as discussões e acordos de possíveis solicitações de mudanças e revisões são gerenciados com o MaestroCR para garantir que o projeto corra bem. As integrações do MaestroCR com Jira, Trello, Basecamp, Microsoft Azure DevOps, Asana, Wrike, GitHub, GitLab Slack, Webhooks.io, Google Drive, Zeplin, Inc., draw.io permitem que você compartilhe seu trabalho com sua equipe interna e terceirizar parceiros sem interrupção. Assim, evitam-se falhas de comunicação entre emails, chamadas e diferentes aplicações e garante-se uma comunicação transparente. https://www.itechpost.com/articles/108459/20211227/best-project-management-tools-for-startups-and-businesses.htm