Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos de computador com o WebCatalog Desktop e acesse uma enorme variedade de aplicativos exclusivos para Mac, Windows. Use espaços para organizar aplicativos, alternar entre várias contas facilmente e aumentar a sua produtividade como nunca antes. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de detecção de fraude - Aplicativos mais populares

O software de detecção de fraude, também conhecido como software de detecção de fraude online, é projetado para identificar e prevenir atividades online ilegítimas e de alto risco. Essas ferramentas funcionam monitorando continuamente o comportamento do usuário e calculando os níveis de risco para detectar compras, transações ou tentativas de acesso potencialmente fraudulentas. Os departamentos de TI e de conformidade, especialmente em empresas e empresas bancárias digitais, confiam nestas ferramentas para monitorizar e mitigar o risco de fraude entre os seus utilizadores. Ao adotar software de deteção de fraudes, as empresas pretendem salvaguardar informações sensíveis, prevenir ataques cibernéticos e proteger contra transações fraudulentas e roubo de identidade. Aproveitando o aprendizado de máquina e a análise de comportamento em tempo real, essas ferramentas podem classificar riscos em tempo real, considerando fatores como dispositivo e reputação de IP. Embora haja alguma sobreposição com o software de proteção contra fraudes no comércio eletrónico, as soluções de deteção de fraudes concentram-se principalmente na monitorização, deteção e alerta em tempo real sobre atividades fraudulentas, enquanto as ferramentas de comércio eletrónico estão mais preocupadas com a aplicação regulamentar e a análise de comportamentos de compra.