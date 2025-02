Software de detecção de fraude - Aplicativos mais populares - Chade

Prove

prove.com

Prove é a maneira moderna para as empresas permitirem que seus clientes provem suas identidades com apenas um telefone. A Prove oferece soluções centradas no telefone que permitem que seus clientes conquistem novos consumidores e se envolvam com os consumidores existentes, eliminando o atrito e ao mesmo tempo reforçando a segurança e melhorando a privacidade e a escolha do consumidor. As soluções da Prove são usadas por mais de 1.000 empresas em setores diversificados, incluindo bancos, serviços financeiros, saúde, seguros e comércio eletrônico. A Prove tem duas soluções principais + MFA: • Prove Pre-Fill™ para Onboarding & Digital Acquisition, que ajuda as empresas a aumentar as inscrições e mitigar fraudes na abertura de contas, autenticando as identidades dos consumidores e preenchendo automaticamente os dados verificados em qualquer canal. • Fonebook™ for Digital Servicing, que ajuda as empresas a: - Acessar uma plataforma única de autenticação de identidade que reduz a complexidade e o custo total de propriedade para criar uma visão holística do seu cliente em todos os seus canais - Gerenciar, adicionar e atualizar números de telefone dos clientes para garantir você sempre tem o número certo para seu cliente Autenticação multifatorial: - SMS padrão e OTPs de voz - Instant Link™ (autentique através de link SMS sem precisar de OTP) - Mobile Auth™ (autenticação via redes celulares; método passivo para login sem senha) - Voz Biometria – Comparação com a voz do consumidor para autenticação - Autenticação push – Método baseado em aplicativo para provar posse, também pode extrair sinais biométricos comportamentais, dispositivos (PKI) e ambientais (Wi-Fi, Bluetooth, rede) - Transações seguras em vários casos de uso de serviços digitais, incluindo login, transações de alto risco, call center e login sem senha