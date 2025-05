Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de gerenciamento de serviços de alimentação - Aplicativos mais populares

O software de gerenciamento de serviços de alimentação foi projetado para ajudar empresas comerciais de alimentos, incluindo lanchonetes e fábricas de alimentos, a agilizar suas operações. Essas ferramentas podem ajudar em tarefas que vão desde a criação de receitas e gerenciamento de estoque até funções de maior escala, como gerenciamento geral de negócios e estratégias de preços. Embora alguns operadores de serviços alimentares possam contar com estas ferramentas para gerir todo o seu negócio, outros poderão necessitar de complementar o software com soluções adicionais. Este software pode funcionar juntamente com sistemas de rastreabilidade de alimentos, plataformas de distribuição de alimentos e aplicações de catering. Ele também pode ser integrado a outras ferramentas essenciais de gerenciamento de negócios, como software de contabilidade, sistemas de gerenciamento de força de trabalho e plataformas de inteligência de negócios.