Software de Rastreabilidade Alimentar - Aplicativos mais populares

O software de rastreabilidade de alimentos permite aos usuários pesquisar, rastrear e armazenar informações detalhadas sobre produtos alimentícios. As empresas utilizam este software para manter registros abrangentes de pedidos de alimentos e suas fontes. Essas plataformas oferecem ferramentas para monitorar as origens do estoque de vários produtos e remessas. Uma característica fundamental é o seu apoio para manter a conformidade com a saúde e a segurança. Muitas soluções de rastreabilidade também incluem ferramentas para otimizar gastos e orçamentos, gerar avisos de alergia e facilitar a comunicação com fornecedores. Embora alguns softwares de gerenciamento e distribuição de serviços de alimentação incluam recursos de rastreabilidade, eles geralmente vêm com uma ampla gama de funcionalidades adicionais.