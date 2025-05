Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de gestão de segurança alimentar - Aplicativos mais populares

O software de gestão de segurança alimentar garante a manutenção, conformidade e melhoria contínua dos processos de segurança alimentar na cadeia de abastecimento, aderindo a padrões internacionais como a FSMA, padrões ISO e diretrizes da FAO e da OMS. É essencial para organizações como restaurantes, hotéis e escolas, permitindo a integração com sistemas de gestão e rastreabilidade. Este software cria processos controlados para garantir que todos os alimentos produzidos atendem aos padrões de qualidade e segurança, abrangendo todas as etapas, desde a entrega do abastecimento até o envio do produto na cadeia de distribuição de alimentos.