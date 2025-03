Software de rastreamento de frota - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de rastreamento de frota utiliza tecnologia GPS para monitorar as atividades de veículos e motoristas dentro de uma frota de transporte. Este software é usado principalmente por gerentes de frota para rastrear suas frotas em tempo real e coletar dados de desempenho de veículos e motoristas. Embora o rastreamento de frotas seja frequentemente um recurso de sistemas mais amplos de gerenciamento de frotas, o software nesta categoria concentra-se especificamente no uso de GPS e telemática para rastrear veículos. Normalmente faltam as extensas funcionalidades de back-office encontradas em soluções completas de gestão de frotas.