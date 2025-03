Momentum IoT

O impulso torna as empresas de serviços mais lucrativas. Nossa plataforma de software baseada em nuvem, alimentada por uma rede conectada de dispositivos de hardware GPS, oferece controle financeiro completo e visão operacional profunda do seu negócio. Com o Momentum, você nunca se preocupa com a demorada entrada de dados ou erro humano. A coleta de dados é sempre precisa e automática. É por isso que o Momentum se destaca onde outros softwares falham. Gere mais receita e lucro. Tudo que você precisa fazer é se conectar, o Momentum fará o resto. A Rede Conectada de Dispositivos Momentum: Veículos, Equipamentos e Tripulações - The Eagle One: Um dispositivo GPS para veículos, reboques e equipamentos pesados. Está disponível com chicote OBD-II ou chicote de bateria de 12V. - The Momentum Toolie: localização habilitada para Bluetooth e rastreador de atividade para equipamentos leves e ferramentas. - The CrewID: rastreador de custos de mão de obra com privacidade que captura e calcula automaticamente todos os custos de mão de obra em campo sem entrada de dados.