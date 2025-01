Software de gerenciamento de frota - Aplicativos mais populares - Hungria

Zeo Route Planner

Zeo é um software de gerenciamento de frota desenvolvido especialmente para proprietários de frotas. Os proprietários de frotas agora podem planejar, otimizar e atribuir rotas mais rápidas aos seus motoristas com facilidade, de acordo com sua prioridade. Zeo também vem com os melhores aplicativos de software de gerenciamento de entrega, planejamento de rotas e gerenciamento de transporte. O que diferencia o Zeo Route Planner? Os proprietários de frotas podem adicionar motoristas em massa com o clique de um botão e rastrear seus motoristas em tempo real. Os proprietários de frota podem atribuir a rota a um motorista específico. Zeo fornecerá a melhor e mais rápida rota possível, o que economizará tempo e dinheiro. Empresas especializadas em delivery, que desejam começar a oferecer delivery ou que precisam aprimorar suas operações de entrega escolhem o Zeo Route Planner. Ao adicionar motoristas à lista, os proprietários de frota também podem adicionar detalhes do motorista, atribuir motoristas às lojas base, atribuir motoristas aos veículos e definir os horários de início e término dos motoristas. Planejamento e otimização de rotas sem esforço: Os motoristas podem ter acesso a aplicativos Android e iOS para ver a rota mais curta possível. Planeje melhor suas rotas e economize até 2 horas em cada viagem. Proprietários de Frotas e Motoristas podem fazer rotas ilimitadas sem uso de compromisso. Você também pode definir as habilidades de cada motorista, fazer rotas por meio do Excel e obter otimização baseada em habilidades. Métodos versáteis de entrada de localização: você também pode adicionar vários locais carregando um arquivo Excel ou usando nosso recurso de digitalização de imagens. Aumente a eficiência das rotas, dimensione facilmente e simplifique o planejamento de rotas de entrega com o aplicativo de motorista e software de entrega mais popular do mundo. Ao alocar as rotas, os proprietários de frotas também podem adicionar identificadores do veículo - nome e número, capacidade do veículo, capacidade de peso do pacote e volume do pacote junto com o valor. Os proprietários de frotas podem conversar diretamente com seus motoristas na rota e rastrear sua localização ao vivo. Os proprietários de frotas também podem enviar atualizações em tempo real aos clientes e fornecer o melhor atendimento. Você também pode obter o comprovante de entrega após a entrega do correio. Assim que os pedidos forem entregues, você poderá ter uma visão detalhada de todas as rotas criadas até o momento, juntamente com uma rápida visão geral do nº. de paradas realizadas, locais de início e término, motorista atribuído No que diz respeito ao modelo de preços, os proprietários de frotas são obrigados a pagar por assento, não por motorista. Você pode aproveitar o melhor atendimento ao cliente caso enfrente algum problema. Nossa equipe responde em menos de 2 horas a todas as dúvidas. Zeo oferece a opção de integração com alguns softwares como Zapier e Shopify o que torna sua tarefa mais automatizada e fácil. Você pode descobrir a integração do Zapier aqui: https://zapier.com/apps/zeo-route-planner/integrations Descubra os benefícios do Zeo Route Planner visitando nosso site em: https://zeorouteplanner.com/ Reserve um grátis faça uma demonstração com nossos especialistas para experimentar em primeira mão como Zeo pode revolucionar o gerenciamento de sua frota e levar suas operações de entrega a novos patamares. Na Zeo, oferecemos uma transformação na forma como você gerencia e otimiza sua frota. Junte-se às empresas que já se beneficiam do aplicativo de motorista e software de entrega mais popular do mundo. Faça a escolha inteligente para sua frota - escolha Zeo Route Planner.