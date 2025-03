Software de manutenção de frota - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de manutenção de frota auxilia os usuários no gerenciamento da manutenção dos veículos, monitorando o uso e identificando necessidades de reparo para suas frotas. Ao utilizar este software, as empresas podem minimizar o tempo de inatividade e as despesas de manutenção, prolongar a vida útil de seus equipamentos e reduzir os custos de peças e estoque. Esse tipo de software é frequentemente utilizado por empresas de cadeia de suprimentos e logística que operam frotas de veículos diariamente. Embora a funcionalidade de manutenção de frota seja frequentemente incluída como um módulo em um software de gerenciamento de frota mais amplo, existem soluções autônomas projetadas especificamente para focar na manutenção. Essas ferramentas também podem oferecer recursos de Sistema de Informação Geográfica (GIS) ou integrar-se ao software GIS para rastrear a localização de veículos em tempo real.