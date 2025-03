Whip Around

whiparound.com

Um sistema de manutenção de frota poderoso, porém intuitivo, o chicote ajuda a manter toda a sua frota segura, compatível e na estrada. O chicote em torno da plataforma de gerenciamento de frotas conecta todos os pontos do processo de manutenção de veículos e equipamentos em um sistema: o que significa que os gerentes podem usar dados relacionados às suas inspeções, reparos, conformidade e tempo de atividade para tomar decisões mais inteligentes para a frota. Chicote apoia toda a sua equipe - gerentes, motoristas e mecânicos. FLEET MANAGERS: - Monitor fleet health within the fleet maintenance analytics dashboard - Set schedules for preventive maintenance - Create, prioritize, and track work order progress - Get push notifications when defects appear DRIVERS: - Perform, sign, and submit daily inspections through our DOT-compliant app - Immediately report issues that need maintenance attention by capturing photos and voice-to-text on their mobile devices - Get push notifications if inspections are missing or incomplete MECHANICS: - Notificações push para novas ordens de serviço e defeitos - documentação e rastreamento automáticos de ordem de serviço - marcam facilmente falhas, conforme corrigido ou abordado dentro do chicote em torno do aplicativo que os drivers de dados coletam com o aplicativo alimenta o portal de gerenciamento de manutenção da frota, onde os gerentes de frota podem acompanhar os desertos de toda a frota, monitorar ordens de trabalho e observar os drivers e os lutadores de constitos. Os dados agregados também alimentam o painel de manutenção da Whip para que a mecânica possa monitorar defeitos, ordens de serviço e inventário de peças. Chicote mantém sua frota compatível e ajuda seus motoristas a chegarem em casa no final do dia.