Software de manutenção de frota - Aplicativos mais populares - Tunísia

Whip Around

whiparound.com

Um sistema de manutenção de frota poderoso, porém intuitivo, o Whip Around ajuda você a manter toda a sua frota segura, em conformidade e na estrada. A plataforma de gerenciamento de frota Whip Around conecta todos os pontos do processo de manutenção de veículos e equipamentos em um sistema: o que significa que os gerentes podem usar dados relacionados às suas inspeções, reparos, conformidade e tempo de atividade para tomar decisões mais inteligentes para a frota. Whip Around oferece suporte a toda a sua equipe – gerentes, motoristas e mecânicos. GERENTES DE FROTA: - Monitore a saúde da frota no painel de análise de manutenção da frota - Defina cronogramas para manutenção preventiva - Crie, priorize e acompanhe o progresso das ordens de serviço - Receba notificações push quando defeitos aparecerem MOTORISTAS: - Execute, assine e envie inspeções diárias através do nosso DOT - aplicativo compatível - Relate imediatamente problemas que precisam de atenção de manutenção, capturando fotos e voz para texto em seus dispositivos móveis - Receba notificações push se as inspeções estiverem faltando ou incompletas MECÂNICA: - Notificações push para novas ordens de serviço e defeitos - Documentação automática de ordens de serviço e rastreamento - Marque facilmente as falhas como corrigidas ou abordadas no aplicativo Whip Around Os dados que os motoristas coletam com o aplicativo alimentam o portal de gerenciamento de manutenção de frota, onde os gerentes de frota podem acompanhar os defeitos de toda a frota, monitorar ordens de serviço e observar drivers atualizados e tabelas de classificação de ativos. Os dados agregados também alimentam o painel de manutenção do Whip Around para que os mecânicos possam monitorar defeitos, ordens de serviço e estoque de peças. Whip Around mantém sua frota em conformidade e ajuda seus motoristas a voltarem para casa em segurança no final do dia.