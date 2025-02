Software de bem-estar financeiro - Aplicativos mais populares - Suécia

Betterment

Gerenciar um 401(k) é um desafio. É por isso que o Betterment at Work simplifica para os empregadores a oferta de um 401(k) de alta qualidade. Desde suporte administrativo contínuo e gerenciamento de investimentos, design de plano personalizado e integrações simplificadas de folha de pagamento – nós fazemos o trabalho pesado para que você não precise fazê-lo. Dê aos seus funcionários acesso a uma solução poderosa e fácil de usar para investimento e poupança para aposentadoria com os portfólios personalizáveis ​​da Betterment at Work, orientação financeira personalizada, capacidade de vinculação a contas externas e várias ferramentas complementares de criação de riqueza, poupança e investimento - todas acessíveis através do nosso aplicativo móvel. Com Betterment at Work, seu 401(k) também pode ser aprimorado com novos recursos, como oferecer uma correspondência 401(k) em pagamentos de empréstimos estudantis, bem como benefícios financeiros adicionais, como nosso gerenciamento de empréstimos estudantis, 529 Education Savings e 1:1 Financial Coaching benefícios*. Com esta combinação moderna de 401(k) e benefícios de bem-estar financeiro, bem como educação e ferramentas acessíveis, a Betterment at Work pode ajudá-lo a atrair e reter funcionários felizes, ao mesmo tempo que fornece os benefícios necessários para atingir seus objetivos financeiros. *O Student Loan Management by Betterment at Work (“SLM”) é fornecido em parceria com a Spinwheel. 529 contas e seus planos são mantidos e gerenciados por administradores e gerentes de programas fora da Betterment. Os serviços SLM, 529s e Coaching Financeiro estão disponíveis apenas como parte de uma oferta agrupada com Betterment 401(k) no plano Pro ou Flagship; taxas adicionais são aplicadas para uso no plano Pro, serviços não disponíveis no plano Essential.