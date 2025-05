Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Serviços financeiros CRM - Aplicativos mais populares

O software de gerenciamento de relacionamento com clientes financeiros (CRM) oferece uma plataforma centralizada para gerenciar todas as atividades focadas no cliente. Instituições como bancos tradicionais, fundos de hedge, bancos de investimento e companhias de seguros utilizam esse software para estabelecer, nutrir e aprimorar seus relacionamentos com os clientes. Forte relacionamentos com os clientes são cruciais para o sucesso no setor de serviços financeiros, pois os clientes são essenciais para o crescimento dos negócios. Profissionais nesse campo usam o software CRM para otimizar a divulgação do cliente, gerenciar documentação, analisar contas, agendar reuniões, manter pipelines de vendas, conduzir a verificação do KYC e muito mais.