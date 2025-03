ShareFile

sharefile.com

Compartilhe com segurança o conteúdo e colabore com clientes e equipes internas de qualquer dispositivo ou local com o ShareFile. Departamentos e pequenas empresas precisam de soluções simples e seguras para colaborar com os clientes e entre si. Com o ShareFile, use qualquer dispositivo para acessar arquivos com segurança, compartilhar dados e criar fluxos de trabalho que economizem tempo. Configuração simples e rápida-não é necessário. Compartilhe, envie qualquer arquivo de tamanho em qualquer dispositivo: Se você estiver no escritório ou em movimento, terá acesso seguro aos seus arquivos em qualquer lugar, a qualquer momento com o armazenamento em nuvem. * Saiba que seus arquivos são sempre seguros: a criptografia no nível do banco protege seus arquivos, e-mails e anexos em trânsito e em repouso. * Colaborar com segurança: trilhas de auditoria e permissões configuráveis ​​para conhecer e controlar quem está acessando seus dados. * Otimize o processo de integração do cliente e dos funcionários: os fluxos de trabalho que economizam tempo reduzem a papelada manual, tudo dentro de um único ponto de colaboração. * Alternativo seguro do site FTP: sem instalações de software - para você ou seus clientes.