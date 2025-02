Serviços de armazenamento em nuvem - Aplicativos mais populares - Togo

Google Drive

O Google Drive é um serviço de armazenamento e sincronização de arquivos desenvolvido pelo Google. Lançado em 24 de abril de 2012, o Google Drive permite que os usuários armazenem arquivos em seus servidores, sincronizem arquivos nos dispositivos e compartilhem arquivos. Além de um site, o Google Drive oferece aplicativos com recursos offline para computadores Windows e MacOS e smartphones e tablets Android e iOS. O Google Drive abrange o Google Docs, o Google Sheets e o Google Slides, que fazem parte de uma suíte de escritório que permite edição colaborativa de documentos, planilhas, apresentações, desenhos, formas e muito mais. Os arquivos criados e editados através da suíte do Office são salvos no Google Drive. O Google Drive oferece aos usuários 15 gigabytes de armazenamento gratuito através do Google One. O Google One também oferece 100 gigabytes, 200 gigabytes, 2 terabytes, 10 terabytes, 20 terabytes e 30 terabytes oferecidos por planos pagos opcionais. Os arquivos carregados podem ter até 5 terabytes em tamanho. Os usuários podem alterar as configurações de privacidade para arquivos e pastas individuais, incluindo o compartilhamento de compartilhamento com outros usuários ou tornando o conteúdo público. No site, os usuários podem procurar uma imagem descrevendo seus visuais e usar linguagem natural para encontrar arquivos específicos, como "Encontre minha planilha de orçamento em dezembro passado". O site e o aplicativo Android oferecem uma seção de backups para ver quais dispositivos Android têm backup de dados para o serviço e um aplicativo de computador completamente revisado lançado em julho de 2017 permite fazer backup de pastas específicas no computador do usuário. Um recurso de acesso rápido pode prever de forma inteligente a necessidade de os usuários dos que os usuários. O Google Drive é um componente essencial do G Suite, a oferta mensal de assinatura do Google para empresas e organizações. Como parte de planos selecionados do G Suite, o Drive oferece armazenamento ilimitado, relatórios avançados de auditoria de arquivos, controles de administração aprimorados e maiores ferramentas de colaboração para equipes. Após o lançamento do serviço, a política de privacidade do Google Drive foi fortemente criticada por alguns membros da mídia. O Google possui um conjunto de acordos de Política de Termos de Serviço e Privacidade que cobrem todos os seus serviços, o que significa que o idioma nos contratos concede a Companhia amplos direitos de reproduzir, usar e criar obras derivadas a partir do conteúdo armazenado no Google Drive. Embora as políticas também confirmem que os usuários mantêm os direitos de propriedade intelectual, os advogados da privacidade levantaram preocupações que as licenças concedam ao Google o direito de usar as informações e dados para personalizar a publicidade e outros serviços que o Google fornece. Por outro lado, outros membros da mídia observaram que os acordos não eram piores do que os de serviços concorrentes de armazenamento em nuvem, mas que a competição usa "linguagem mais artística" nos acordos e também afirmou que o Google precisa dos direitos para "mover -se arquivos em seus servidores, cache seus dados ou faça miniaturas de imagem ". Em março de 2017, o Google Drive tinha 800 milhões de usuários ativos e, em setembro de 2015, tinha mais de um milhão de usuários pagantes organizacionais. Em maio de 2017, havia mais de dois trilhões de arquivos armazenados no serviço.