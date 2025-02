Software conversor de arquivos - Aplicativos mais populares - Eslováquia

Lumin

Lumin é um software de edição de PDF e fluxo de trabalho de documentos baseado em nuvem, fundado em 2014 e sediado na Nova Zelândia. Operando globalmente com mais de 80 milhões de usuários em todo o mundo, há um usuário Lumin localizado em quase todos os continentes do mundo - incluindo a Antártica! Lumin oferece integração perfeita ao G-Suite e oferece uma variedade de ferramentas digitais intuitivas para adicionar assinaturas eletrônicas, texto, destaques e muito mais aos seus documentos PDF na nuvem. Com o Lumin você pode: - Editar texto PDF bruto diretamente em seus documentos para facilitar alterações de datas e pequenas atualizações em contratos e acordos - Criar um fluxo de trabalho de assinatura eletrônica integrado para coletar e solicitar assinaturas digitais - Comentar, marcar e colaborar com sua equipe de qualquer lugar - Sincronize com as ferramentas do Google que você conhece e adora - Acesse uma variedade de ferramentas digitais, incluindo adição de formas, imagens, texto, comentários, destaques e - Acesse uma variedade de recursos avançados de PDF para manipular documentos, compactar arquivos para envio, dividir arquivos e muito mais . Simplifique os processos e fluxos de trabalho de documentos com ferramentas que parecem uma segunda natureza e funcionam exatamente como você espera. Use Lumin para estudo, trabalho e vida. O Lumin é gratuito para baixar e usar, ou você pode desbloquear recursos e funcionalidades avançadas por apenas US$ 9 por mês. Os planos Business e Enterprise estão disponíveis e são facilmente escalonáveis ​​para se adequar à sua equipe. Basta instalar o Lumin PDF do G-Suite Marketplace e pronto!