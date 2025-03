Software de vendas em campo - Aplicativos mais populares - Uganda

Promomash

Promomash é a única plataforma completa de gerenciamento de promoção para marcas de CPG em crescimento no varejo. Planeje, execute, analise e otimize todas as suas promoções comerciais de varejo, atividades de vendas e marketing em campo e demonstrações na loja em um só lugar - e terceirize sua maior dor de cabeça, as deduções, com um processo gerenciado de ponta a ponta pronto para uso. Ao gerenciar tudo no Promomash, as marcas de CPG têm uma fonte de verdade para ajudá-las a promover melhor no varejo e a fazer as melhores escolhas com seus gastos comerciais limitados. Nenhuma outra solução fornece todas as ferramentas de que as marcas precisam para gerenciar todos os aspectos de seus esforços de marketing comercial e promoção. Não são mais necessárias planilhas ou vários sistemas! • Gerencie promoções, demonstrações, vendas e deduções em um só lugar. • Obtenha feeds automáticos e diários de dados de vendas por meio de nossa parceria com a Crisp. • Alivie o fardo do gerenciamento de deduções com nosso serviço completo e completo. • Veja os gastos comerciais de forma mais clara com planejamento granular, relatórios e dados de dedução. • Compare o plano com o desempenho comercial real em uma visualização fácil de ler. Planos de assinatura que atendem às suas necessidades agora. Inscreva-se apenas para obter o que você precisa ou aproveite todos os benefícios do gerenciamento de promoção completo com Promomash. Não importa como você comece, todas as nossas assinaturas são mensais e os preços são criados para se adequar ao tamanho e ao orçamento da sua empresa. • Gestão de Promoção Comercial (TPM): Planeje, execute, analise e refine todas as suas promoções comerciais em todas as táticas e clientes. • Gerenciamento de marketing de campo: programe, gerencie e relate eventos de marketing de campo, demonstrações e atividades de merchandising. • Gerenciamento de deduções: aproveite a automação e nossa equipe de especialistas para capturar, categorizar, validar e contestar deduções.