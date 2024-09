Software de vendas em campo - Aplicativos mais populares - Áustria Mais populares Adicionados recentemente

Projetado para funcionários envolvidos na prática de vendas porta a porta, o software de vendas em campo aloca rotas lógicas para o pessoal de vendas, otimizando a eficiência. Essas ferramentas auxiliam na orientação dos membros da equipe pelas rotas de vendas e mantêm os gerentes informados sobre a localização de seus funcionários em tempo real. O software também permite o registro de vendas ou transações bem-sucedidas e facilita o monitoramento das atividades da equipe na estrada. O software de vendas em campo opera dentro do domínio mais amplo do software de vendas. Enquanto outros softwares de vendas atribuem territórios digitais para contato via telefone, e-mail ou videochamada, o software de vendas em campo se diferencia por fornecer territórios de localização física, conectando perfeitamente os vendedores aos endereços físicos de seus leads. Algumas ferramentas também podem ser integradas ou funcionar como um sistema de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM), extraindo informações de contato e servindo como um hub central para atualizações e notas de campo.