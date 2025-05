Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

Buscar

✨ WebCatalog Desktop ✨ Transforme sites em aplicativos desktop com o WebCatalog Desktop — sua ferramenta tudo-em-um para gerenciar apps e contas. Alterne entre várias contas, organize aplicativos por fluxo de trabalho e acesse um catálogo selecionado de aplicativos desktop para Mac e Windows. Baixar o WebCatalog Desktop Saiba mais

Mais populares Adicionados recentemente Software de gestão agrícola - Aplicativos mais populares

O software de gestão agrícola agiliza e aprimora as atividades de produção e operações das fazendas. Ao utilizar este software, os agricultores podem lidar de forma eficiente com as suas tarefas e responsabilidades diárias com uma abordagem estratégica. Ele automatiza o registro e armazenamento de dados, monitora e analisa atividades agrícolas e consumo de recursos e rastreia despesas e orçamentos. Além disso, oferece ferramentas de gestão financeira, incluindo contabilidade, planejamento, compras e marketing. Embora o software de gestão agrícola se sobreponha às ferramentas de gestão de culturas e de agricultura de precisão na abordagem de questões de produção e rendimento, ele oferece uma solução mais ampla e abrangente. Existem também sistemas especializados de gestão agrícola concebidos para satisfazer as necessidades específicas de setores específicos, como as explorações leiteiras, pecuárias, cerealíferas ou de canábis. No entanto, muitos fornecedores fornecem soluções mais generalizadas e independentes do setor que beneficiam agricultores, pecuaristas, produtores e profissionais do agronegócio que gerenciam diversas operações.