Plataformas Estendidas de Detecção e Resposta (XDR) - Aplicativos mais populares - Uganda

Defense.com

defense.com

Defense.com é uma plataforma XDR que contém tudo o que sua organização precisa para detectar e responder a ameaças cibernéticas em todas as áreas de sua rede, sem o preço corporativo ou a complexidade. Sem uma solução como o Defense.com, você pode gastar muito tempo e recursos correlacionando manualmente dados de diversas ferramentas de segurança diferentes para identificar e remediar ameaças cibernéticas. A Defense.com ingere e correlaciona dados de segurança nativos e de terceiros de todas as áreas do seu ambiente em uma única plataforma de detecção e resposta, ajudando você a identificar rapidamente ameaças e prevenir violações. Além da detecção e resposta a ameaças, a plataforma Defense.com também ajuda sua organização a fortalecer sua postura de segurança com verificação de vulnerabilidades integrada, proteção de endpoint, monitoramento de superfície de ataque externo e treinamento de conscientização de segurança. Serviços gerenciados As organizações de pequeno e médio porte muitas vezes não têm tempo ou recursos para monitorar adequadamente seu ambiente, forçando-as a se contentarem apenas com a cobertura do horário comercial. Defense.com resolve esse desafio com um serviço SIEM gerenciado 24 horas por dia, 7 dias por semana, apoiado por nossos analistas SOC internos e nossa avançada tecnologia de monitoramento de log. Podemos aliviar a pressão da sua equipe monitorando o ambiente da sua organização em seu nome, alertando-o sobre ameaças genuínas e fornecendo conselhos detalhados de correção para ajudar a resolver problemas rapidamente. Por que escolher Defense.com? Ao contrário de muitos outros provedores no mercado que operam como MSSPs com tecnologia de terceiros, a Defense.com desenvolveu uma plataforma SIEM proprietária que oferece recursos avançados de detecção de ameaças e pode ingerir logs de qualquer sistema ou fornecedor. Isso permite que as organizações aproveitem ao máximo seus investimentos em segurança existentes, libertem-se da dependência de fornecedores e monitorem tudo em seu ambiente em busca de ameaças à segurança. Também operamos nossa própria equipe interna de SOC, que fornece detecção proativa de ameaças e monitoramento de registros 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nossos serviços gerenciados aliviam a pressão sobre as equipes de TI, procurando proativamente atividades maliciosas em suas redes e alertando-as sobre alertas de segurança, economizando tempo e garantindo que se concentrem apenas em riscos genuínos. Os fornecedores existentes no mercado fornecem soluções complexas e caras que geralmente são adaptadas para organizações empresariais com equipes internas de SecOps. Defense.com se destaca como uma alternativa mais acessível para PMEs em comparação aos atuais líderes das categorias MDR e XDR.