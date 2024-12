Plataformas Estendidas de Detecção e Resposta (XDR) - Aplicativos mais populares - Argélia Mais populares Adicionados recentemente

As plataformas Extended Detection and Response (XDR) são ferramentas projetadas para automatizar a detecção e resolução de ameaças à segurança em ambientes híbridos. Essas plataformas podem detectar e responder a incidentes de segurança em redes, endpoints, serviços em nuvem e aplicativos. As empresas estão adotando cada vez mais tecnologias XDR porque as soluções tradicionais de detecção e resposta são muitas vezes limitadas a um único domínio, como segurança de endpoint ou segurança de rede, enquanto o XDR oferece proteção abrangente para ambientes híbridos complexos. As soluções XDR fornecem um sistema unificado para gerenciamento de incidentes de segurança, independentemente de sua origem na organização. Eles também ajudam a simplificar as operações de segurança, consolidando ferramentas redundantes de detecção e resposta, tornando mais fácil para as equipes de segurança identificar e lidar com ameaças.