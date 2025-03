Software de gerenciamento de despesas - Aplicativos mais populares - Ucrânia

Happay

happay.com

Happay é uma solução integrada completa e inédita para gerenciamento de viagens corporativas, despesas e pagamentos. Com mais de 7.000 clientes em todo o mundo e em todos os setores, a Happay resolve casos de uso financeiro complexos com precisão. Tornamos toda a jornada de viagens, despesas e pagamentos uma felicidade com nossos recursos prontos para uso. Viagens 1. Integração perfeita com os principais TMCs, incluindo MakeMyTrip, Thomas Cook, etc. 2. Experiência de reserva no aplicativo, escolha de assentos e opções de alimentação e confirme a passagem, tudo dentro do Happay. 3. A IA ajuda a mostrar e escolher a opção de tarifa mais baixa, economizando milhares de dólares. 4. “Fare Freeze” ajuda a bloquear a passagem e evitar aumento de preços devido a atrasos na aprovação. 5. Políticas fáceis de configurar e 100% de conformidade automatizada com as políticas durante a reserva. 6. Processo de aprovação de despesas transparente com um clique 1. Captura automática de despesas diretamente da fonte de gastos (e-mails, táxis de viagem, SMS, extratos de cartão de crédito) 2. OCR Smart Scan exclusivo que digitaliza e insere relatórios de despesas automaticamente, sem intervenção manual 3. Verificações automatizadas de políticas e chamadas de violação 4. Fluxos de trabalho de aprovação e desvios fáceis de configurar para casos de uso de negócios complexos 5. Coleta de dados GST de ponta a ponta, relatórios, e pagamentos de reconciliação Nossos cartões corporativos são a resposta para todos os problemas de pagamentos corporativos. Amado por clientes de todos os tamanhos, trazemos um cartão unificado para todas as despesas dos funcionários. Gastos digitais com reconciliação em tempo real e gerenciamento transparente de despesas. Distribuição e gerenciamento digital de caixa pequeno. E combinamos todos esses recursos incríveis com nosso Analytics robusto. Obtenha dados detalhados em tempo real sobre suas reservas de viagens, viagens planejadas e não planejadas, violações de políticas, maiores gastadores e muito mais com um único clique. Com a confiança de mais de 7.000 clientes, incluindo marcas premium e líderes de mercado, o Happay é a escolha certa para solução integrada de viagens, despesas e pagamentos. Para agendar uma demonstração, visite https://www.happay.com/schedule-product-demo.html