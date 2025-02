Software de gerenciamento de despesas - Aplicativos mais populares - Sint Maarten

TimeSite Pro

TimeSite Pro é uma solução de controle de tempo, despesas e faturamento totalmente configurável, baseada em nuvem, projetada para ser simples de configurar e usar, mas abrangente em funcionalidade. Especifique as taxas de custo e fatura a serem aplicadas às horas registradas por sua equipe para clientes, projetos e atividades, permitindo acompanhar a lucratividade do trabalho que você executa. Os dados de tempo e despesas aprovados pela administração podem ser faturados ao seu cliente. O Timesite Pro faz interface com uma variedade de pacotes de folha de pagamento e contabilidade. O aplicativo móvel do TimeSite para smartphones iPhone e Android permite que sua equipe registre rapidamente suas atividades de quadro de horários onde quer que esteja. Os locais são registrados quando um trabalho ou atividade é registrado no aplicativo. Os detalhes do quadro de horários são carregados automaticamente em nossos servidores em nuvem. No final da semana, os funcionários podem enviar suas planilhas de horas pelo aplicativo móvel para aprovação da gerência. O TimeSite Pro permitirá que seus clientes autorizem o trabalho realizado por projeto antes da aprovação final de um quadro de horários enviado pelos gerentes. Os gerentes podem revisar os detalhes do quadro de horários, devolvê-los para correção e reenvio ou alterar eles próprios os detalhes do quadro de horários. Ao rastrear com precisão o tempo faturável e não faturável, o TimeSite Pro permite que você veja facilmente se está implantando seus recursos de maneira eficaz. Você pode definir limites de orçamento e receber alertas quando exceder a estimativa de um projeto. Isso permite que sua gerência fique de olho no andamento do seu projeto e tome medidas rapidamente quando necessário. Você pode alocar com flexibilidade as taxas de custo e fatura às horas que sua equipe registra para seus clientes, projetos e atividades, permitindo acompanhar a lucratividade do trabalho que você executa. O TimeSite Pro fornece funcionalidade de faturamento integrada com base em planilhas de horas enviadas e aprovadas pela sua gerência. Essas faturas podem então ser exportadas para o seu pacote contábil. O TimeSite pode lidar facilmente com cenários de cobrança complexos. Coloque e retire facilmente seus dados do TimeSite. O TimeSite Pro faz interface com MYOB, Xero, Quicken e outros. Quadros de horários e outras informações podem ser facilmente exportados em vários formatos de arquivo. TimeSite possui uma série de opções de configuração que permitem que nossos usuários configurem seu sistema de muitas maneiras diferentes. Desde a alteração da forma como as planilhas de horas são exibidas até a configuração de clientes, projetos e hierarquias de tarefas, o TimeSite pode acomodar uma ampla variedade de requisitos. O TimeSite oferece uma avaliação gratuita sem necessidade de cartão de crédito, sem contratos para assinar, e você pode iniciar e interromper o uso do TimeSite Pro a qualquer momento. Cobramos apenas os usuários que realmente registram o tempo. Usuários e administradores inativos são gratuitos. Você pode alterar sua contagem de assinaturas a qualquer momento. TimeSite fornece suporte técnico ilimitado e atualizações de produtos enquanto sua assinatura estiver ativa. Nossa equipe de desenvolvimento está constantemente produzindo novos recursos que agregam ainda mais benefícios ao TimeSite Pro. Ao assinar o TimeSite, você está investindo em uma solução de controle de tempo que acompanha as necessidades de nossos clientes e a inovação do setor. Teremos prazer em apoiá-lo por telefone ou por acesso remoto.