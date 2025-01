Software de gerenciamento de despesas - Aplicativos mais populares - Polinésia Francesa

Fiskl

fiskl.com

Descubra Fiskl: o aplicativo multifuncional de gerenciamento financeiro e contabilidade baseado em IA para pequenas empresas Gerenciar as finanças de sua pequena empresa não precisa ser doloroso e demorado. Fiskl facilita isso com um conjunto abrangente de ferramentas contábeis, de faturamento, de relatórios e financeiras adaptadas às necessidades dos empreendedores. Com a confiança de mais de 170.000 PMEs em todo o mundo, o Fiskl oferece gerenciamento financeiro premiado, acessível em qualquer lugar via celular. Os principais recursos incluem: 🔹 Recursos completos de contabilidade: Fiskl oferece contabilidade completa de partidas dobradas, cobrindo faturamento, conexões bancárias/cartões de crédito, rastreamento de despesas, reconciliação, demonstrações financeiras e muito mais. 🔹 Automação baseada em IA: Nosso mecanismo proprietário de categorização automática usa IA para categorizar transações, combinar transferências e reconciliar contas automaticamente, economizando horas de trabalho manual. 🔹 Aplicativos móveis: nossos aplicativos iOS e Android permitem o gerenciamento financeiro em qualquer lugar com contabilidade completa no celular - uma obrigação para as empresas de hoje. 🔹 Multimoeda: suporte avançado a múltiplas moedas em 168 moedas com reconciliação automatizada de transações estrangeiras. 🔹 Tratamento fiscal global: conformidade fiscal integrada para mais de 100 países com cálculos e relatórios automatizados de IVA. 🔹 Faturamento em vários idiomas: crie faturas profissionais em mais de 60 idiomas para se comunicar facilmente com clientes internacionais. 🔹 Amplas opções de pagamento: Fiskl se integra aos principais gateways de pagamento, como Stripe, PayPal, Apple Pay e muitos mais. 🔹 Bank Feeds & Sync: importe automaticamente transações de mais de 21.000 bancos em todo o mundo para a contabilidade por meio de feeds bancários e nosso mecanismo de sincronização. 🔹 Relatórios personalizados: crie demonstrações financeiras totalmente personalizáveis ​​com a simplicidade de arrastar e soltar para rastrear KPIs do seu negócio. 🔹 Colaboração: Os portais de clientes permitem o compartilhamento de faturas e visibilidade contábil com seus clientes e contador. 🔹 API e integrações: APIs Fiskl permitem conectar outras ferramentas como sistemas POS, plataformas de e-commerce e CRMs. 🔹 Adequado para qualquer setor: os usuários variam de freelancers a lojas de varejo e agências - o Fiskl atende a todos os tipos de pequenas empresas. Com a automação, acesso móvel, cobertura global contínua e design intuitivo da Fiskl, você pode dizer adeus aos problemas contábeis. Em vez de fazer malabarismos com planilhas, desfrute de visões financeiras detalhadas em minutos via desktop ou celular. Junte-se aos milhares de empreendedores que mudaram para o Fiskl. Cadastre-se hoje e assuma o controle das finanças do seu negócio!