Sair do software de gerenciamento de entrevistas - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

WorkStep

workstep.com

O Workstep é a solução líder de software de engajamento dos funcionários projetada para ajudar a RH e as operações a reduzir a rotatividade de funcionários, aumentar a produtividade e aumentar o envolvimento de sua força de trabalho por hora. O Workstep fornece software de engajamento de funcionários movido a IA, projetado especificamente para equipes de linha de frente. Ao capacitar os líderes de RH e operações com insights em tempo real, o WorkStep ajuda a identificar e abordar riscos antes de se tornarem problemas caros e mantém as operações funcionando sem problemas. A solução de experiência dos funcionários do Workstep fornece uma audição abrangente de funcionários, engajamento, voz do funcionário e funcionalidade de comunicação, incluindo: *Feedback dos funcionários: o WorkStep coleta insights em tempo real de funcionários por meio de Pulse Milestone, Pesquisas sempre ativadas e canais de feedback bidirecional. *Relatórios de funcionários: os relatórios fornecem aos líderes de RH e OPS dados sobre o comportamento dos funcionários, que podem ser segmentados por vários filtros, incluindo tipo de função, localização, demografia e posse, para identificar tendências e padrões que podem afetar a retenção *Analítica preditiva: o WorkStep utiliza aprendizado de máquina para determinar as principais áreas de melhoria, no nível da instalação ou da função, e sugerir ações de alto impacto para reduzir a rotatividade de funcionários *Análise de impacto: os empregadores podem medir o sucesso de qualquer iniciativa implementada pelo rastreamento da mudança no sentimento e retenção dos funcionários na população impactada *Comunicação: Os líderes podem responder a comentários e alertas urgentes, mantendo o anonimato dos funcionários ou se comunicar amplamente aos segmentos da força de trabalho para chamar a atenção para novos programas, compartilhar atualizações críticas, celebrar equipes ou solicitar feedback. Combinando dados em tempo real com análises de IA e ferramentas de comunicação integradas, o WorkStep ajuda os líderes de EHR e operações a identificar e abordar diretamente oportunidades em suas operações de linha de frente. Isso resulta em taxas de retenção aprimoradas, aumento da produtividade e custos reduzidos.