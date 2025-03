SurveySparrow

A Surveysparrow é uma plataforma de gerenciamento de experiência omnichannel de ponta a ponta que agrupa as ferramentas de experiência do cliente e experiência dos funcionários, como NPS, Offline, Chat, Classic e 360 ​​° Pesquisas que são o primeiro móvel, altamente envolventes e amigáveis ​​ao usuário. A interface do usuário de conversação permite que suas pesquisas ofereçam uma experiência semelhante a um bate-papo e aumente as taxas de conclusão da pesquisa em 40%. Seus principais recursos incluem: * Pesquisas semelhantes a bate-papo que mudam de conversas estáticas para dinâmicas. * Pesquisas clássicas que fazem uma pergunta de cada vez. * Pesquisas offline que permitem coletar feedback até dos lugares mais remotos dos lugares, livres da Internet. * Aplicativo de pesquisa offline que serve como um quiosque para a coleta de dados offline. * Pesquisas do NPS para medir o sentimento do cliente com uma única pergunta. * NPS Word Cloud e Análise de Sentimento para obter uma visão aprofundada dos sentimentos dos clientes. * Avaliações de 360 ​​° para avaliar o desempenho dos funcionários em várias competências e criar planos de desenvolvimento pessoal. * Pesquisas multilíngues para traduzir suas pesquisas para os idiomas de sua escolha. * Ampla gama de tipos de perguntas para coletar uma variedade de dados dos entrevistados. * Painel gratuito de clique e filtros de relatórios altamente avançados para gerar relatórios perspicazes. * Gerenciamento de usuário eficiente para otimizar seu fluxo de trabalho. * Rotulagem branca para personalizar todos os elementos da sua pesquisa. * Sub Contas para gerenciar pesquisas independentemente em uma conta pai. * Sinalização única para fazer login em nossa plataforma com apenas um único clique. * Restrição de IP para restringir o acesso à conta apenas a locais e redes confiáveis. * Pesquise a automação com o modo recorrente para avaliar o pulso de clientes ou funcionários em intervalos regulares. * Compartilhamento de pesquisas em uma infinidade de canais com as opções de compartilhamento mais fáceis. * Integrações eficientes para evitar o aborrecimento de usar vários softwares. * CSS personalizado para adicionar seu próprio toque pessoal a todas as pesquisas. * Fluxos de trabalho para automatizar tarefas recorrentes e aumentar a eficiência da ação.