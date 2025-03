Software de planejamento de eventos - Aplicativos mais populares

Shocklogic

A Shocklogic entende as necessidades do setor de reuniões como nenhuma outra empresa de tecnologia. Fundada em 1997, acompanhamos o pulso da tecnologia de eventos há quase 25 anos. Nosso amplo conjunto de software e serviços oferece suporte aos organizadores de eventos em todos os aspectos da produção de eventos de última geração, sejam eles presenciais, virtuais ou híbridos. Formada por uma mistura vibrante e imparável de especialistas em tecnologia, especialistas em associações e organizadores de eventos, a equipe Shocklogic é nossa maior fonte de orgulho. Representados por mais de 20 nacionalidades, somos uma empresa diversificada com uma perspectiva global, mas tratamos tanto os nossos clientes como os membros da equipa como uma família. Somos uma empresa premiada, de gestão familiar e centrada em valor, com uma base de clientes internacionais, incluindo algumas das maiores e mais complexas organizações do mundo. Na Shocklogic, seu evento é nossa paixão.