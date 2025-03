Software de planejamento de eventos - Aplicativos mais populares - Uganda

MICE Operations

MICE Operations oferece um poderoso software de planejamento e gerenciamento de eventos on-line para locais de eventos, empresas de catering e profissionais de eventos. Planejamento de eventos – Não se preocupe com documentos do Word, e-mails e com a localização de informações em diferentes lugares. MICE oferece confiança com uma visão geral perfeita de todas as informações, planejamento e documentos do seu evento. Widget de reservas – Com nosso widget de reservas em seu site você fica disponível para solicitações de eventos 24 horas por dia, 7 dias por semana e o cliente pode montar o evento que procura. E assim que estiver na sua caixa de entrada, será questão de minutos até que sua proposta (digital) esteja pronta. Faturamento – O MICE permite que você envie a fatura de um evento com apenas alguns cliques, do jeito que você deseja e facilitando o faturamento. Foi desenvolvido especialmente para eventos e hotelaria, com suporte nativo para múltiplas taxas de IVA por produto. Mensagens – O MICE monitora todas as comunicações entre você e seu cliente ou colegas, garantindo que você tenha certeza de que o evento será organizado da maneira que deveria ser. CRM – MICE não é apenas um software de planejamento. É também o melhor software de vendas e oferece todos os recursos que você precisa de um CRM moderno, adaptado especificamente às necessidades dos profissionais de eventos.