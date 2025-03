Networking de eventos e matchmaking - Aplicativos mais populares

Loja de aplicativos de Web Encontre o software e os serviços certos.

O software de networking e matchmaking de eventos tem como objetivo conectar os participantes do evento entre si, bem como com patrocinadores ou clientes em potencial durante um evento. Normalmente, os organizadores de eventos adquirem e implantam essas plataformas de networking e matchmaking para uso dos participantes antes ou durante eventos, como feiras comerciais ou conferências. Este software é frequentemente utilizado por representantes comerciais e de vendas para aumentar sua participação em conferências e feiras comerciais. Os organizadores de eventos aproveitam o software de networking e matchmaking para aumentar as taxas de participação, promover o envolvimento dos participantes e elevar o valor geral dos eventos. Os principais recursos geralmente incluem agendamento de compromissos, videoconferência e funcionalidades de chat privado. Alguns produtos incorporam um algoritmo de matchmaking baseado em inteligência artificial que identifica automaticamente os participantes que compartilham interesses semelhantes.