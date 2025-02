Software de marketing de eventos - Aplicativos mais populares - Eslováquia

Notified

O Notified Event Cloud oferece a tecnologia de eventos ponta a ponta mais abrangente do mundo e serviços relacionados para potencializar a criação e o gerenciamento de eventos. Gerencie todo o ciclo de vida dos seus eventos, independentemente do local, formato, tamanho ou duração - desde sessões únicas até experiências sempre ativas. O Notified permite que planejadores de eventos, profissionais de marketing e profissionais de comunicação criem experiências imersivas, impulsionem o engajamento, extraiam insights lucrativos e maximizem o ROI a partir de uma plataforma. - Eventos presenciais: agilize e automatize seus processos de registro e back-end, desde a chamada de trabalhos até a criação da agenda. - Eventos virtuais: proporcione uma experiência digital imersiva com lobbies de marca, ferramentas robustas de engajamento e solução integrada de webcasting. - Eventos híbridos: leve a experiência compartilhada a novos patamares com tecnologia de eventos ponta a ponta, aplicativos móveis e serviços de produção no local Crie experiências de marca imersivas - no tempo e no espaço Surpreenda e encante seus participantes com experiências exclusivas e selecionadas. Projete uma experiência digital que comunique sua história e reflita sua marca. - Experiência de marca consistente e personalizada – responsiva e 3D – Conteúdo e programação flexíveis – ao vivo, simultâneo e sob demanda – Combinação perfeita de canais presenciais e digitais – Escalável de 500 a mais de 200.000 participantes Leve o envolvimento a novos patamares Impulsione o envolvimento e construir conexões significativas que vão além do dia do evento e atravessam o tempo e o espaço. Alimente sua comunidade com programação, antes, durante e depois do evento. - Conecte os participantes com outros participantes e patrocinadores com matchmaking orientado por IA - Converse por vídeo com outros participantes 1:1 ou em grupo - Monitore conversas em canais sociais usando hubs sociais - Maximize o envolvimento dos participantes onde quer que eles estejam com um aplicativo de evento poderoso - Dirija envolvimento significativo com gamificação e emblemas Obtenha insights práticos e maximize o ROI Obtenha os insights necessários para gerar resultados de negócios com uma única fonte de dados de eventos unificados. Seus dados são uma ferramenta de design para proporcionar experiências poderosas aos participantes. O poderoso portal de análises e relatórios integra-se à sua pilha de tecnologia de marketing e fornece métricas e insights em tempo real sobre o seu público. Gerenciamento de eventos complexos simplificado Fortaleça a colaboração em eventos e dimensione sua equipe com uma plataforma que agiliza e automatiza seus processos de back-end. Nenhum esforço duplicado inerente às soluções de tecnologia de eventos virtuais ou presenciais. - Registrar participantes - Gerenciar palestrantes, expositores e patrocinadores - Entregar e selecionar conteúdo - Envolver sua comunidade