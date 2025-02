Software de gerenciamento de eventos - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

JRNI

jrni.com

JRNI é a primeira e única solução empresarial global a integrar IA e processamento de linguagem natural (PNL) em e-mail, chat e outros canais de comunicação para automatizar o agendamento de compromissos, gerenciamento de eventos e filas. A automação alimentada por IA da JRNI gerencia a comunicação com o cliente, lendo e reagindo continuamente às respostas do cliente. Sua equipe simplesmente verifica sua programação, prepara e oferece excelentes experiências ao cliente. Simples, eficiente e fácil! Compromissos JRNI: Ofereça compromissos individuais únicos! As jornadas de reserva de clientes on-line com conversão otimizada da JRNI oferecem agendamento de consultas 1-2-3 e a melhor experiência da categoria, personalizável para a aparência de qualquer marca. A ferramenta de equipe intuitiva e fácil de usar do JRNI facilita para seus funcionários o gerenciamento de todos os aspectos dos compromissos, desde reagendamento, cancelamento ou reserva até o acompanhamento dos detalhes do cliente e dos resultados dos compromissos. Eventos JRNI: Ofereça compromissos personalizados um-para-muitos que aumentam a receita e a lucratividade, constroem relacionamentos mais fortes com os clientes e melhoram a satisfação e a fidelidade do cliente - em grande escala. Do lado do cliente, a JRNI Events oferece viagens de reserva que são personalizáveis ​​para a aparência de qualquer marca e otimizadas para conversão para facilitar o registro rápido. Do lado da equipe, a ferramenta de gerenciamento de eventos intuitiva e fácil de usar do JRNI torna mais fácil para a equipe supervisionar aspectos cruciais dos eventos, desde o gerenciamento de ingressos até a adição/remoção de participantes e a transmissão virtual. JRNI Virtual Queuing: Otimize a experiência do cliente reduzindo filas e tempos de espera. Para os clientes, as filas virtuais inteligentes eliminam a necessidade de esperar fisicamente na fila. Eles podem facilmente entrar em filas de qualquer dispositivo e receber atualizações sobre o status da fila por e-mail ou notificações de texto. Do lado da equipe, a ferramenta de concierge fácil de usar da JRNI simplifica o gerenciamento de todos os aspectos das filas, desde adicionar, remover ou reorganizar clientes na fila até acompanhar os detalhes dos clientes e os resultados das visitas. JRNI Analytics: Ao rastrear receitas e conversões, sua empresa pode usar o JRNI Analytics para medir o ROI e entender como as experiências um para um e experiências um para muitos que você está oferecendo estão gerando valor. Ao compreender as métricas de experiência do cliente – como tempo de espera e lead time – as empresas podem ter certeza de que estão oferecendo aos seus clientes o melhor serviço possível. E com dados de otimização da força de trabalho, como relatórios de capacidade de pessoal, as empresas podem melhorar o planejamento da força de trabalho em nível local, regional e de funcionários. Conectores e extensibilidade Amplie os recursos da plataforma JRNI com uma variedade de aplicativos pré-construídos e parceiros de ecossistema. Os principais conectores oferecem soluções empresariais, de clientela, comunicações, otimização da força de trabalho e soluções de pesquisa e análise. Além disso, a plataforma JRNI é construída sobre uma pilha de tecnologia moderna usando APIs RESTful. Com nossa estrutura de extensibilidade, os clientes podem ampliar os principais recursos da plataforma criando aplicativos personalizados.