Software de rede social empresarial (ESN) - Aplicativos mais populares

O software de rede social empresarial (ESN) promove a comunicação e colaboração de baixo para cima dentro das organizações, fornecendo uma plataforma digital para os funcionários interagirem socialmente, colaborarem e compartilharem informações. Isso incentiva a comunicação informal entre pares. Semelhante às plataformas de mídia social para consumidores, o software ESN permite que os funcionários compartilhem atualizações, fotos e mensagens diretamente com seus colegas. As organizações podem usar o software ESN para melhorar o envolvimento e a colaboração entre os funcionários, especialmente em ambientes de trabalho híbridos ou remotos, garantindo que tenham oportunidades de conexão, envolvimento e socialização, independentemente da sua localização. Isso pode aumentar o moral e a satisfação geral dos funcionários. Embora o software ESN seja um tipo de plataforma de comunicação interna, ele difere do software de comunicação com funcionários em sua finalidade. O software de comunicação para funcionários oferece soluções abrangentes para vários estilos de comunicação (de cima para baixo, de baixo para cima, assíncrono, síncrono) e transmissão de mensagens essenciais para toda a empresa. Em contraste, o software ESN centra-se na colaboração informal, interativa e entre pares, promovendo uma cultura de partilha de conhecimento e trabalho em equipa. Ambos os tipos de software são cruciais para melhorar a comunicação interna e promover uma força de trabalho bem conectada e engajada.