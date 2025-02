Software de rede social empresarial (ESN) - Aplicativos mais populares - Eslováquia

MangoApps

Envolva, empolgue e conecte toda a sua empresa! MangoApps é uma plataforma unificada de experiência do funcionário que combina intranet, treinamento, trabalho em equipe e gerenciamento de conteúdo em um painel e espaço de trabalho. Nossa abordagem fácil de usar e infinitamente personalizável se adapta à forma como sua empresa já faz negócios, criando um único hub digital que preenche a lacuna entre seus funcionários administrativos e os funcionários da linha de frente. Os funcionários podem encontrar todas as informações da empresa de que precisam, juntamente com suas ferramentas de comunicação e colaboração, em um painel personalizável baseado em widget que serve como uma única fonte de verdade. Nosso produto funciona para equipes de todos os tamanhos em vários setores e possui todos os recursos de segurança necessários para implantação em escala empresarial. A interface do MangoApps é baseada em mídias sociais modernas, com tópicos, comentários, reações emoji e grupos de equipes e projetos. Como tal, os funcionários dos nossos clientes consideram-no imediatamente intuitivo e fácil de usar. Além disso, abrigar todas essas ferramentas e integrações com a maioria das outras ferramentas empresariais e corporativas economiza tempo e frustração. Marcado com a marca da sua empresa, sua equipe pode nem perceber que o MangoApps é uma ferramenta externa – parece uma parte natural do dia e do fluxo de trabalho. Muitas organizações hoje dependem de intranet e ferramentas de comunicação desatualizadas, perdendo tempo e informações para o buraco negro que é a caixa de entrada de e-mail. MangoApps oferece a oportunidade única de conectar todas as suas equipes, desde funcionários da linha de frente até escritórios corporativos, em um hub central que os mantém informados e no topo do jogo.