O software de pesquisa empresarial simplifica a recuperação sistemática de dados armazenados, sejam eles dados internos de uma organização ou fontes externas, como aplicativos e sites. Essas soluções organizam e refinam os dados, capacitando os usuários a acessar e localizar informações com segurança em diversas fontes, como bancos de dados, documentos, aplicativos, sites e intranets. Beneficia os usuários em diversas funções e equipes dentro de uma organização, pois o acesso a dados de vários bancos de dados e fontes compartilhadas é essencial para a realização de inúmeras tarefas em um ambiente de negócios. Além disso, o software de pesquisa empresarial pode oferecer funcionalidades de pesquisa como serviço, permitindo que as empresas exponham com segurança dados específicos e fontes de informação, como catálogos de produtos, vídeos e conteúdo de marketing, a plataformas externas, como aplicativos móveis e sites.