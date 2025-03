Software de pesquisa empresarial - Aplicativos mais populares - Cidade do Vaticano

Vectara

vectara.com

Vectara é uma plataforma de pesquisa conversacional e descoberta de conhecimento alimentada por LLM que permite que as empresas tenham conversas inteligentes sobre seus próprios dados (pense no ChatGPT, mas para seus dados). Priorizando o desenvolvedor, a plataforma fornece uma API simples e dá aos desenvolvedores acesso à tecnologia NLU (compreensão de linguagem natural) de ponta com relevância líder do setor. Com a “Grounded Generation” da Vectara, as empresas podem integrar de forma rápida, segura e econômica a melhor pesquisa semântica e resposta a perguntas em seus aplicativos, base de conhecimento, site, chatbot ou suporte técnico. Recursos como “Indexação Instantânea”, “Reclassificação Neural de Atenção Cruzada” e “Resumo Abstrativo” garantem que as informações mais recentes estejam sempre acessíveis e apenas as respostas mais relevantes sejam apresentadas ao usuário. Além disso, os resultados são resumidos em linguagem natural com citações, permitindo aos usuários compreender e confiar na veracidade das respostas. Como o Vectara indexa apenas os dados do seu próprio negócio, o risco de alucinação é praticamente eliminado, ou seja, as respostas geradas são baseadas na verdade factual - os dados do cliente, que são transferidos e armazenados de forma criptografada, nunca são usados ​​para treinar modelos do Vectara. Os desenvolvedores da Web e de aplicativos podem se inscrever gratuitamente, com limites de dados generosos, para adicionar facilmente recursos de pesquisa semântica aos seus aplicativos. A poderosa plataforma ponta a ponta da Vectara é auto-otimizável e facilmente consumida por meio de APIs simples, colocando os negócios em funcionamento em apenas alguns minutos e sem a necessidade de adição de engenheiros ou infraestrutura especializados. Indexar seus dados é igualmente simples, graças ao suporte para todos os tipos de documentos e formatos de dados padrão encontrados na empresa. Visite Vectara.com para obter mais informações.