Software de pesquisa empresarial - Aplicativos mais populares - Ilhas Turcas e Caicos

Doofinder

doofinder.com

15% dos clientes estão saindo sem encontrar o que precisam. Doofinder ajuda você a consertar isso. Doofinder é um mecanismo de pesquisa de sites inteligente com tecnologia de IA para comércio eletrônico que melhora os resultados da pesquisa e a visibilidade do produto. Nosso aplicativo oferece resultados de pesquisa personalizados com base em preferências individuais em tempo real em menos de 25 milissegundos, sem aumentar a velocidade de carregamento. - Capacite seus clientes a encontrar exatamente o que procuram com a tecnologia de pesquisa avançada do Doofinder, reduzindo as taxas de rejeição e aumentando as chances de uma venda. - Obtenha uma compreensão mais profunda dos comportamentos e necessidades de seus clientes analisando os resultados de pesquisa - Transforme sua experiência de pesquisa de comércio eletrônico com resultados precisos, mesmo quando a pesquisa é confusa - Tome decisões informadas e antecipe a demanda do cliente e novas tendências com nossa poderosa análise de resultados de pesquisa +20 % de conversões, apenas melhorando a pesquisa: é simples assim. Mais de 10.000 clientes satisfeitos não podem estar errados. Nossa solução é fácil de usar, pois pode ser integrada de forma rápida e fácil com qualquer solução web ou e-commerce, bem como com sites customizados, proporcionando a flexibilidade que você precisa. Nenhuma codificação necessária, fácil de instalar e começar a usar.